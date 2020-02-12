Медведева опубликовала анонсированное объявление. Болельщикам пришлось ждать более часа

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая ранее анонсировала важное для неё объявление, опубликовала сообщение в «Инстаграме». 20-летняя спортсменка рассказала, что помимо фигурного катания её главное хобби — это рисование.
«В декабре мы с моей командой запустили онлайн-магазин „Evgenia Medvedeva“. Первую партию готовила команда профессионалов и дизайнеров. У меня, безусловно, нет много времени, чтобы заниматься самостоятельно развитием магазина, и мы неоднократно рассказывали, что он для нас больше имиджевый, чем коммерческий. Но лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что моё главное хобби (помимо фигурного катания) — это рисование.
Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в «Директ» свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно.
Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу. Всё уже доступно по ссылке в моём профиле. Заходите», — написала Медведева в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».
- 12 февраля 2020
-
16:28
-
16:06
-
15:14
-
14:12
-
12:36
-
12:27
-
12:04
-
11:32
-
11:20
-
10:49
-
09:34
-
09:01
-
01:02
-
00:25
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
22:42
-
22:08
-
20:47
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:17
-
18:34
-
18:26
-
17:39
-
17:22
-
16:39
-
16:26
-
15:04
-
15:00
-
14:23
-
13:27
-
12:18
-
12:10
-
11:56