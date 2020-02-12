Медведева опубликовала анонсированное объявление. Болельщикам пришлось ждать более часа

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая ранее анонсировала важное для неё объявление, опубликовала сообщение в «Инстаграме». 20-летняя спортсменка рассказала, что помимо фигурного катания её главное хобби — это рисование.

«В декабре мы с моей командой запустили онлайн-магазин „Evgenia Medvedeva“. Первую партию готовила команда профессионалов и дизайнеров. У меня, безусловно, нет много времени, чтобы заниматься самостоятельно развитием магазина, и мы неоднократно рассказывали, что он для нас больше имиджевый, чем коммерческий. Но лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что моё главное хобби (помимо фигурного катания) — это рисование.

Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в «Директ» свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно.

Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу. Всё уже доступно по ссылке в моём профиле. Заходите», — написала Медведева в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».