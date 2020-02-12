Загитова, Щербакова, Косторная и Трусова попали на обложку журнала Tatler
Российские фигуристки Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова и Алина Загитова попали на обложку известного глянцевого журнала Tatler.
Напомним, на соревнованиях в Граце (Австрия) российские фигуристы повторили рекорд СССР по количеству медалей на чемпионате Европы — впервые с 1986 года спортсменам удалось завоевать 10 медалей континентального первенства (4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).
Алёна Косторная стала чемпионкой Европы—2020 в женском одиночном катании. Анна Щербакова стала серебряным призёром континентального первенства в 2020 году, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Алина Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
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