Фигуристка из Кореи Ю Ён выучила четверной, который не исполняют россиянки

В корейском сегменте «Твиттера» появилось видео, на котором 15-летняя фигуристка из Южной Кореи Ю Ён исполняет на тренировке два четверных прыжка — лутц и риттбергер. Последнего нет в активе россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой, с которыми Ю Ён будет соревноваться на чемпионате мира—2020.

Видео доступно в «Твиттере».

Четырёхкратная чемпионка Южной Кореи Ю Ён в сезоне-2019/2020 участвовала только в одном турнире по юниорам – выиграла юношеские Олимпийские игры. На этапах Гран-при среди взрослых она заняла третье и четвёртое места, а на чемпионате четырёх континентов стала второй после японки Рики Кихиры.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 29 марта в Монреале (Канада).