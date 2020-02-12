Фигуристка из Кореи Ю Ён выучила четверной, который не исполняют россиянки
В корейском сегменте «Твиттера» появилось видео, на котором 15-летняя фигуристка из Южной Кореи Ю Ён исполняет на тренировке два четверных прыжка — лутц и риттбергер. Последнего нет в активе россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой, с которыми Ю Ён будет соревноваться на чемпионате мира—2020.
Видео доступно в «Твиттере».
Четырёхкратная чемпионка Южной Кореи Ю Ён в сезоне-2019/2020 участвовала только в одном турнире по юниорам – выиграла юношеские Олимпийские игры. На этапах Гран-при среди взрослых она заняла третье и четвёртое места, а на чемпионате четырёх континентов стала второй после японки Рики Кихиры.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 29 марта в Монреале (Канада).
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