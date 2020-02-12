Фигуристка Столбова рассказала о причинах завершения карьеры

Олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова объяснила причины, по которым она решила завершить карьеру.

«Друзья, коллеги, болельщики фигурного катания! Обращаюсь к вам по поводу своего решения завершить карьеру в большом спорте, чтобы ответить сразу всем. Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, моё решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной. Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена — это залог того, что наше парное катание находится в надёжных руках. И тем более мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта.

Часто спрашивают, зачем я вернулась 2 года назад. Знаете, я нисколько не жалею об этом! Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила тёплую поддержку и участие в моей судьбе.

Оглядываясь сегодня на свою жизнь в фигурном катании, я говорю всем огромное спасибо. Спасибо тренерам и всем специалистам, которые воспитали во мне не только спортсменку, но и личность, вкладывали в меня всё лучшее, что могли дать. Спасибо моим партнёрам за то, что делили со мной и поражения, и победы. Низкий поклон родным и близким людям, на которых я всегда могла опереться в самые трудные моменты. Спасибо зрителям за любовь и поддержку. Спасибо даже тем, кто не любил, критиковал и осуждал, — ваши слова заставляли меня двигаться вперёд и работать над собой с утроенной силой.

Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем и чувством гордости — я сделала всё, что могла. Всем добра и мира. Ваша Ксения Столбова», — написала Столбова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ксении Столбовой.