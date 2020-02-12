Загитова рассказала, какой вуз выбрала для поступления

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, в какой вуз она будет поступать, чтобы стать тренером и воспитывать чемпионов, как Этери Тутберидзе.

«Когда мне было 13 лет, мы вместе с бабушкой переехали в Москву, я поступила в центр спорта и образования «Самбо-70» и попала в группу к Этери Георгиевне, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу. Мы столько прошли, столько пережили! Они в прямом смысле слова стали моей второй семьёй. Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но характер не позволил: если что-то не получается, я буду делать так, чтоб получалось.

Сейчас я взяла небольшую паузу и не выступаю на соревнованиях. Но продолжаю тренироваться в «Хрустальном» по 12 часов в день. И готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу выучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — приводит слова Загитовой Tatler.