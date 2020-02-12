Трусова назвала Медведеву примером трудолюбия

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о своих ближайших и долгосрочных планах. Трусова, ставшая бронзовым призёром чемпионата Европы — 2020, дебютирует на взрослом первенстве планеты.

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде. В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня пример трудолюбия.

Я люблю все свои программы, они все разные. Мне не нравится выступать два сезона подряд с одной. В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек «Игры престолов». Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», — приводит слова Трусовой Tatler.