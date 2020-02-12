Абдулаев завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе, Головин — бронзу

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы в Риме (Италия). Назир Абдулаев стал серебряным призёром в весовой категории до 67 кг. В финале Абдулаев потерпел обидное поражение от норвежца Мортена Торессена — по последнему действию.
Александр Головин стал бронзовым призёром континентального первенства в весе до 97 кг. В схватке за третье место Головин одержал досрочную победу над представителем Чехии Артуром Омаровым со счётом 8:0.
Ещё два российских борца вышли на ковёр в поединках за третье место, но остались без медалей. В весе до 60 кг Жамболат Локьяев уступил грузину Амирану Шавадзе по качеству приёмов. В категории до 72 кг Адам Курак потерпел поражение от Улву Ганизаде из Азербайджана — 1:3.
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