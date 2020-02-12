Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Абдулаев завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе, Головин — бронзу

Абдулаев завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе, Головин — бронзу
Другие / Борьба 0

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы в Риме (Италия). Назир Абдулаев стал серебряным призёром в весовой категории до 67 кг. В финале Абдулаев потерпел обидное поражение от норвежца Мортена Торессена — по последнему действию.

Александр Головин стал бронзовым призёром континентального первенства в весе до 97 кг. В схватке за третье место Головин одержал досрочную победу над представителем Чехии Артуром Омаровым со счётом 8:0.

Ещё два российских борца вышли на ковёр в поединках за третье место, но остались без медалей. В весе до 60 кг Жамболат Локьяев уступил грузину Амирану Шавадзе по качеству приёмов. В категории до 72 кг Адам Курак потерпел поражение от Улву Ганизаде из Азербайджана — 1:3.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020