Абдулаев завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе, Головин — бронзу

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы в Риме (Италия). Назир Абдулаев стал серебряным призёром в весовой категории до 67 кг. В финале Абдулаев потерпел обидное поражение от норвежца Мортена Торессена — по последнему действию.

Александр Головин стал бронзовым призёром континентального первенства в весе до 97 кг. В схватке за третье место Головин одержал досрочную победу над представителем Чехии Артуром Омаровым со счётом 8:0.

Ещё два российских борца вышли на ковёр в поединках за третье место, но остались без медалей. В весе до 60 кг Жамболат Локьяев уступил грузину Амирану Шавадзе по качеству приёмов. В категории до 72 кг Адам Курак потерпел поражение от Улву Ганизаде из Азербайджана — 1:3.