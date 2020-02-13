Тутберидзе поделилась эмоциональным видео о бронзе дочери на ЧР среди юниоров
Тренер Этери Тутберидзе поделилась эмоциональным видео, которое было снято за пределами льда на первенстве России среди юниоров в Саранске. На кадрах — дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Фигуристы завоевали завоевала бронзовую медаль среди танцоров и впервые в карьере вошли в состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров.
Позитивные перемены в судьбе дуэта начались с текущего сезона, когда Дэвис и Смолкин переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда. Спортсмены завоевали две медали на этапах юниорского Гран-при и пробились в финал. В России пара за год совершила скачок с девятого места в юниорском зачёте на третье.
Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
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