Мужская и женская сборные России по бадминтону разгромили соперников на чемпионате Европы

Во второй день чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Льевене (Франция), мужская и женская сборные России одержали победу в своих матчах. Мужская сборная России обыграла сборную команду Ирландии, являющуюся одним из фаворитов турнира, со счётом 5-0. Российские бадминтонистки одолели сборную Исландии также со счётом 5-0.
«Девочки сыграли все матчи очень уверенно, потому что команда Исландии была самой слабой в нашей группе. Матч парней с командой Ирландии мы предполагали, что будет сложный. И действительно, все три наших одиночника начали неуверенно, и это добавляло противнику сил. Трудно играть, когда времени два часа ночи по Москве и организм хочет спать и поддаться усталости, но мы кричали, будоражили как могли, и всё получилось», – цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову Национальная федерация бадминтона России.
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