Тренерский штаб Загитовой не пускает журналистов к фигуристке

На шоу Art on Ice, прошедшем в Цюрихе (Швейцария), тренерский штаб олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой не подпускал журналистов к спортсменке. Об этом сообщила журналистка Елена Вайцеховская в своём блоге.
«Поговорить с Загитовой невозможно. Тренерский штаб следит за тем, чтобы никаких журналистов и близко не было. Как и в Доброграде, собственно», – написала Вайцеховская после шоу Art on Ice.
В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила, что приняла решение приостановить карьеру.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и обладательницей серебряной медали Игр в командных соревнованиях. Также Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), серебряным призёром чемпионата Европы (2019), чемпионкой мира среди юниоров (2017) и чемпионкой России (2018).
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