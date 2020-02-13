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9-кратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду от МОК

9-кратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду от МОК
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный олимпийский комитет вручил девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной награду за вклад в развитие олимпийского движения. Латынина получила награду на заседании Олимпийского комитета России, проходящем в Москве. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Лариса Латынина трижды принимала участие в Олимпийских играх. В 1965 году в Мельбурне (Австралия) она одержала победу в личном и командном многоборьях, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке. В 1960 году в Риме (Италия) Латынина стала абсолютной чемпионкой и выиграла в командных соревнованиях, а в 1964 году в Токио (Япония) завоевала золото в вольных упражнениях и в командном первенстве.

В декабре 2019 года Ларисе Латыниной исполнилось 85 лет.

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