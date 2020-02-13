Медведева: я просто должна была сделать такую фотографию

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото, на котором она предстала в образе персонажа из аниме «Сейлор Мун».

«Я просто должна была сделать такую фотографию», — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно. Евгения также является двукратной чемпионкой Европы и России.