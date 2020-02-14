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Вице-чемпион мира по парапланеризму провёл первое свидание на высоте 1,5 км

Вице-чемпион мира по парапланеризму провёл первое свидание на высоте 1,5 км
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В Крыму прошло одно из самых романтичных свиданий начавшегося года. Вице-чемпион мира по парапланеризму Глеб Сухоцкий поставил своеобразный рекорд по первым свиданиям на высоте, пригласив девушку увидеться в полёте.

Фото: https://www.facebook.com/gleb.suhotskiy

Пара познакомилась в приложении для знакомств «Мамба» в начале февраля. Переписка длилась буквально полторы недели, после чего спортсмен пригласил девушку встретиться на высоте. Крымчанка не отказалась и приехала в место под названием Таш-Джорган.

Смелую девушку зовут Мария Волкова, она тренер и судья боевых искусств, а также руководитель Крымского филиала международной школы Senzala de Capoeira Russia. После свидания девушка написала в своём блоге: «Ха! Я пользовалась приложением всего три месяца, да и то не особо активно. Зарегистрировалась из любопытства. Никак не могла предположить, что меня ждёт знакомство со звездой парапланерного спорта и такое крутое свидание». После свидания пара удалила свои анкеты, решив попробовать продолжить отношения офлайн.

Фото: https://www.facebook.com/gleb.suhotskiy

Глеб Сухоцкий – абсолютный чемпион России по парапланеризму, вице-чемпион мира по парапланеризму—2019, рекордсмен Крыма, лидер Российского парапланеризма по версии FAI. В марте спортсмену предстоит участие в панамериканском чемпионате в Бразилии, а в июне — на чемпионате Европы в Сербии.

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