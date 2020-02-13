Легков переадресовал Шипулину вопрос о возможном назначении Вяльбе на пост главы СБР

Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков уклончиво ответил на вопрос, стоит ли Елене Вяльбе, возглавившей Ассоциацию лыжных видов спорта России, стать ещё и президентом Союза биатлонистов России (СБР).
«Лучше задать этот вопрос Елене Валерьевне. Я же не могу прочитать её мысли… Очень надеюсь, что наши спортивные руководители на самом высоком уровне разберутся, что надо делать и кому возглавлять СБР, чтобы наш биатлон развивался и показывал такие результаты, как ещё несколько лет назад. Кстати, могу переадресовать ваш вопрос нашему знаменитому биатлонисту Антону Шипулину, он сейчас находится рядом со мной.
Антон говорит, что Елена Валерьевна — очень хороший специалист. И он согласен со мной, что ответственные люди должны принять решение, кто должен возглавлять российский биатлон и делать его лучше», — приводит слова Легкова News.ru.
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