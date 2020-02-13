Медведева провела пресс-конференцию в образе Сейлор Мун

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева провела пресс-конференцию в Японии в образе персонажа из аниме «Сейлор Мун». Спортсменка станет главным участником ледового шоу Sailor Moon: Prism On Ice.

«Очень приятно вновь вернуться сюда. Тут всегда очень весело. Мне безумно нравится Япония, нравится Токио. Я очень воодушевлена.



Сейлор Мун – один из моих самых любимых персонажей. Аниме – моя страсть, а фигурное катание – моя жизнь. Так что мне очень приятно соединить эти две вещи в одну», — сказала Медведева.

Видео доступно на странице JIJIPRESS в YouTube.

Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно.

Евгения также — двукратная чемпионка Европы и России.