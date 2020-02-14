Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мужская и женская сборные России пробились в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону

Мужская и женская сборные России пробились в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону
Другие / Прочие виды спорта 0

В Льевене (Франция) завершились групповые этапы чемпионата Европы по бадминтону. В третий соревновательный день женская команда России одержала уверенную победу над командой Литвы 5-0, а мужская — над командой Польши 4-1.

Таким образом, обе команды одержали в своих группах победы во всех матчевых встречах и вышли в плей-офф чемпионата.

По результатам жеребьевки российская женская сборная поспорит за медали с командой Шотландии, мужская — с командой Болгарии.

«Мы боролись в группах и настроены продолжать борьбу. Сегодня дали поиграть молодым. Хорошо проявил себя дебютант Лебедев. Козырева и Голубева играли очень уверенно и это радует, как хорошая перспектива на будущее. Неуверенно сыграли Коцаренко с Грачевым, и очень опытный, известный нам поляк Цвалина, можно сказать, на опыте обыграл наших, используя острые подачи, удары с изменением ритма», — цитируе главного тренера сборной России Клавдию Майорову пресс-служба Национальной Федерации бадминтона.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020