Мужская и женская сборные России пробились в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону

В Льевене (Франция) завершились групповые этапы чемпионата Европы по бадминтону. В третий соревновательный день женская команда России одержала уверенную победу над командой Литвы 5-0, а мужская — над командой Польши 4-1.
Таким образом, обе команды одержали в своих группах победы во всех матчевых встречах и вышли в плей-офф чемпионата.
По результатам жеребьевки российская женская сборная поспорит за медали с командой Шотландии, мужская — с командой Болгарии.
«Мы боролись в группах и настроены продолжать борьбу. Сегодня дали поиграть молодым. Хорошо проявил себя дебютант Лебедев. Козырева и Голубева играли очень уверенно и это радует, как хорошая перспектива на будущее. Неуверенно сыграли Коцаренко с Грачевым, и очень опытный, известный нам поляк Цвалина, можно сказать, на опыте обыграл наших, используя острые подачи, удары с изменением ритма», — цитируе главного тренера сборной России Клавдию Майорову пресс-служба Национальной Федерации бадминтона.
- 14 февраля 2020
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 13 февраля 2020
-
23:01
-
21:26
-
20:46
-
20:10
-
16:56
-
14:03
-
13:57
-
13:30
-
12:32
-
10:23
-
09:47
-
00:55
-
00:15
- 12 февраля 2020
-
23:08
-
22:55
-
22:35
-
22:16
-
21:27
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:29
-
18:38
-
18:28
-
17:38
-
16:28
-
16:06
-
15:14
-
14:12
-
12:36
-
12:27
-
12:04