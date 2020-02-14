Россиянка Костенюк потерпела поражение в шестом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

Российская шахматистка Александра Костенюк уступила представительнице Индии Хампи Конеру в партии шестого тура турнира в Сент-Луисе (США).

Костенюк играла чёрными фигурами. Партия завершилась на 61-м ходу.

Другая россиянка Валентина Гунина чёрными проиграла американке Кариссе Йип. Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.

В других партиях китаянка Цзюй Вэньцзюнь разошлась миром с Дронавалли Харикой из Индии, а представительница Украины Мария Музычук сыграла вничью с американкой Ириной Круш.

После шести туров лидерами являются Цзюй Вэньцзюнь и Конеру, набравшие по 4 балла. Далее расположились Дзагнидзе, Костенюк (обе – по 3,5), Музычук, Лагно, Харика (все – по 3), Гунина, Круш и Йип (все – по 2).

Шахматный турнир в Сент-Луисе завершится 17 февраля.