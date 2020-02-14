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Фигуристка Попова подтвердила, что завершила спортивную карьеру

Фигуристка Попова подтвердила, что завершила спортивную карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Бетина Попова, которая с весны 2016 года выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым, прокомментировала решение о завершении карьеры.

«Здравствуйте. Я закончила спортивную карьеру. И я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании.

Абсолютно всех, к сожалению не перечислить, но фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь — оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими — это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я.

Спасибо, что это всё было в моей жизни. Теперь пора идти дальше», — написала Попова в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Поповой в «Инстаграме».

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