Авербух станет режиссёром церемонии закрытия первенства мира по кёрлингу в Красноярске

Российский хореограф, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух будет режиссёром церемонии закрытия первенства мира по кёрлингу среди юниоров в Красноярске. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Красноярска Максим Уразов.
Первенство мира по кёрлингу среди юниоров состоится в Красноярске с 15 по 22 февраля.
«22 февраля пройдут финалы, будет церемония закрытия. Даже великий и легендарный Илья Авербух, будучи фигуристом, не смог удержаться и сказал, что готов стать режиссёром церемонии закрытия», — цитирует Уразова ТАСС.
В первенстве мира примут участие 20 команд из 15 стран: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии и Японии.
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