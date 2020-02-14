Авербух станет режиссёром церемонии закрытия первенства мира по кёрлингу в Красноярске

Российский хореограф, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух будет режиссёром церемонии закрытия первенства мира по кёрлингу среди юниоров в Красноярске. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Красноярска Максим Уразов.

Первенство мира по кёрлингу среди юниоров состоится в Красноярске с 15 по 22 февраля.

«22 февраля пройдут финалы, будет церемония закрытия. Даже великий и легендарный Илья Авербух, будучи фигуристом, не смог удержаться и сказал, что готов стать режиссёром церемонии закрытия», — цитирует Уразова ТАСС.

В первенстве мира примут участие 20 команд из 15 стран: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии и Японии.