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Евгений Климов завоевал золото на чемпионате России по прыжкам на лыжах

Евгений Климов завоевал золото на чемпионате России по прыжкам на лыжах
Другие / Прочие виды спорта 0

Евгений Климов стал победителем чемпионата России по прыжкам на лыжах на нормальном трамплине. Соревнования проходят в Нижнем Тагиле.

Климов победил с результатом 253 балла. Вторым стал Денис Корнилов (246). Призовую тройку замкнул Дмитрий Васильев (243,1).

«Сейчас мои прыжки не на самом высоком уровне, бывало и лучше. Но я рад своему сегодняшнему выступлению. Первый прыжок не получился, но второй сделал хороший, получилось выступить собраннее.

Цель на чемпионате — сделать свои лучшие прыжки. Трамплины прекрасно подготовлены, не хуже, чем на Кубке мира», — цитирует Климова сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Чемпионат России в Нижнем Тагиле завершится 18 февраля.

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