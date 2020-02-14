Евгений Климов завоевал золото на чемпионате России по прыжкам на лыжах
Евгений Климов стал победителем чемпионата России по прыжкам на лыжах на нормальном трамплине. Соревнования проходят в Нижнем Тагиле.
Климов победил с результатом 253 балла. Вторым стал Денис Корнилов (246). Призовую тройку замкнул Дмитрий Васильев (243,1).
«Сейчас мои прыжки не на самом высоком уровне, бывало и лучше. Но я рад своему сегодняшнему выступлению. Первый прыжок не получился, но второй сделал хороший, получилось выступить собраннее.
Цель на чемпионате — сделать свои лучшие прыжки. Трамплины прекрасно подготовлены, не хуже, чем на Кубке мира», — цитирует Климова сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Чемпионат России в Нижнем Тагиле завершится 18 февраля.
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