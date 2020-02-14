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Песков объяснил, почему Исинбаеву включили в рабочую группу по конституции РФ

Песков объяснил, почему Исинбаеву включили в рабочую группу по конституции РФ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что присутствие в составе рабочей группы по внесению поправок в конституцию людей, которые ранее не читали основной закон страны, не понижает уровня её деятельности.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию с президентом России Владимиром Путиным призналась, что впервые прочитала Конституцию лишь после того, как была включена в состав соответствующей комиссии.

«Дело в том, что подавляющее большинство нашей страны вряд ли читало конституцию. Гражданам это не нужно. Гражданам главное, чтоб их основополагающее право было гарантировано. Но, даже если Исинбаева не читала до этого конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта. Важнейшего, скажем так, направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности», — цитирует Пескова РИА «Новости».

«Важная книга». Исинбаева призналась у Путина, что впервые прочла Конституцию
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