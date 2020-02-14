Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон досрочно завершила сезон
Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Стина Нильссон, снявшаяся с «Тур де Ски» после первой же гонки в Ленцерхайде (Швейцария), досрочно завершила сезон, сообщает SVT. В начале января появилась информация, что спортсменка пропустит как минимум шесть недель из-за стрессового перелома ребра.
«У меня грустное сообщение: в этом сезоне я в Кубке мира уже не выступлю. Процесс восстановления идёт хорошо. Однако я чувствую, что излишне напрягаться не стоит. На тренировках я всё ещё работаю без палок и не хочу рисковать следующим сезоном», — сказала Нильссон.
В нынешнем сезоне Стина заняла второе место в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Олимпийская чемпионка Нильссон пропустит шесть недель из-за стрессового перелома ребра
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