Ласицкене — о шансах выступить на Олимпиаде в Токио: 50 на 50

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене призналась, что по-прежнему рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Сегодня, 14 февраля, прошло заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
«Шансы поехать на Олимпиаду 50 на 50. Утверждать, что я точно там буду, не могу, но сегодня как член рабочей группы я увидела, что работа ведётся, что есть огромное желание помочь спортсменам. Надежда есть.
Настрой серьёзный, люди тоже серьёзные. Надеюсь, со временем процентное соотношение будет увеличиваться. Я смогла задать вопросы, которые интересуют спортсменов, услышала много важной информации от юристов и членов группы. Прекрасно, что мы встретились", — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».
- 14 февраля 2020
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