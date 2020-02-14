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Российский саночник Репилов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Сочи

Российский саночник Репилов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Сочи
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Роман Репилов завоевал золотую награду в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Время Репилова составило 34,901 секунды. Серебро завоевал представитель Австрии Давид Гляйршер (+0,006). Бронзовым призёром стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,058).

Россиянин Александр Горбацевич показал четвёртый результат (+0,069), Максим Аравин — шестой (+0,093), Семён Павличенко — 11-й (+0,190).

Ранее россияне никогда не становились победителями чемпионата мира в спринте среди мужчин.

Мировое первенство по санному спорту завершится в Сочи послезавтра, 16 февраля.

Санный спорт. Чемпионат мира. Сочи
Мужчины. Спринт

1. Роман Репилов (Россия) — +34,901
2. Давид Гляйршер (Австрия) — +0,006
3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0,058
4. Александр Горбацевич (Россия) — +0,069...
6. Максим Аравин (Россия) — +0,093...
11. Семён Павличенко (Россия) — +0,190.

Российские саночники завоевали золото в спринте в соревнованиях двоек на ЧМ в Сочи
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