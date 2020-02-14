Саночница Катникова стала чемпионкой мира в спринте, у Ивановой — серебро
Россиянки завоевали золотую и серебряную медали в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Победу одержала Екатерина Катникова, опередив соотечественницу Татьяну Иванову на 0,008 секунды. Бронзовым призёром стала Элиза Каусе из Латвии. Виктория Демченко и Олеся Михайленко вошли в восьмёрку сильнейших.
Ранее чемпионом мира в спринте среди мужчин стал россиянин Роман Репилов, а Александр Денисьев и Владислав Антонов первенствовали в соревнованиях двоек.
Санный спорт. Чемпионат мира. Сочи, Россия
Женщины. Спринт
1. Екатерина Катникова (Россия) – 31,105.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 31,113.
3. Элиза Каусе (Латвия) – 31,142…
5. Виктория Демченко (Россия) – 31,173…
8. Олеся Михайленко (Россия) – 31,287.
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
17:15
-
16:57
-
16:39
-
15:57
-
15:38
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:19
-
12:00
-
11:55
-
11:37
-
10:57
-
10:36
-
09:33
-
08:42
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 13 февраля 2020
-
23:01
-
21:26
-
20:46
-
20:10
-
16:56
-
14:03
-
13:57
-
13:30
-
12:32
-
10:23
-
09:47
-
00:55
-
00:15
Партнерский контент