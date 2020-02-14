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Саночница Катникова стала чемпионкой мира в спринте, у Ивановой — серебро

Саночница Катникова стала чемпионкой мира в спринте, у Ивановой — серебро
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянки завоевали золотую и серебряную медали в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Победу одержала Екатерина Катникова, опередив соотечественницу Татьяну Иванову на 0,008 секунды. Бронзовым призёром стала Элиза Каусе из Латвии. Виктория Демченко и Олеся Михайленко вошли в восьмёрку сильнейших.

Ранее чемпионом мира в спринте среди мужчин стал россиянин Роман Репилов, а Александр Денисьев и Владислав Антонов первенствовали в соревнованиях двоек.

Санный спорт. Чемпионат мира. Сочи, Россия
Женщины. Спринт

1. Екатерина Катникова (Россия) – 31,105.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 31,113.
3. Элиза Каусе (Латвия) – 31,142…
5. Виктория Демченко (Россия) – 31,173…
8. Олеся Михайленко (Россия) – 31,287.

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