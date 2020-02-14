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Грищук сыграет с Алексеенко в первом раунде турнира претендентов ФИДЕ

Грищук сыграет с Алексеенко в первом раунде турнира претендентов ФИДЕ
Другие / Шахматы 0

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась церемония жеребьёвки турнира претендентов ФИДЕ. В церемонии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и теннисистка Анастасия Мыскина.

Участники получили стартовые номера: азербайджанец Теймур Раджабов — первый, китаец Дин Лижэнь — второй, Аниш Гири — третий, Александр Грищук — четвёртый, Кирилл Алексеенко — пятый, Ян Непомнящий — шестой, Ван Хао — седьмой, Фабиано Каруана – восьмой.

Согласно правилам, представители одной страны должны сыграть друг с другом на старте каждого круга: китайские шахматисты Дин Лижэнь и Ван Хао — в 1-м и 8-м турах, россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко — в 1-3-м и 8-10-м турах.

В первом туре сыграют Раджабов – Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, Гири – Непомнящий, Грищук – Алексеенко.

Турнир претендентов ФИДЕ пройдёт в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля. Победитель сыграет за мировую шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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