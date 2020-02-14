Садулаев и ещё трое россиян будут бороться за золото ЧЕ по вольной борьбе

Четверо российских борцов вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме (Италия).

В весовой категории до 57 кг россиянин Азамат Тускаев в полуфинальной схватке одолел Хорста Лера из Германии со счётом 5:4 и за титул сразится с турком Сулейманом Атли. В весе до 65 кг Курбан Шираев разгромил представителя Украины Эрика Арушаняна – 9:2. В финале Шираев встретится с «вольником» из Беларуси Нюргуном Скрябиным.

В категории до 79 кг Магомед Рамазанов в полуфинале поборол азербайджанца Джабраила Гасанова – 4:2. За титул Рамазанов будет сражаться в схватке с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Беларуси. В весе до 97 кг Абдулрашид Садулаев в полуфинале взял верх над грузином Элизбаром Одикадзе со счётом 6:0 и в финальном поединке встретится с представителем Румынии Альбертом Саритовым.