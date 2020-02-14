Президент ОКР: в руководстве ВФЛА должны быть люди с кристально чистой биографией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Рабочей группой по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) выработаны жёсткие критерии допуска к выборам для кандидатов на пост президента ВФЛА. Выборы состоятся 28 февраля на конференции организации.

«Выработаны жёсткие критерии допуска к выборам для кандидатов на пост президента и в состав президиума федерации. В частности, на эти должности не смогут претендовать те, кто был уличён в нарушении антидопинговых правил или даже подозревался в этом. В руководстве должны быть люди с кристально чистой биографией.

Необходимо сделать всё возможное, чтобы легкоатлеты получили нейтральный статус и имели возможность участвовать в соревнованиях, что является частью их подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Позднякова «Команда России».