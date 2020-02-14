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Президент ОКР: в руководстве ВФЛА должны быть люди с кристально чистой биографией

Президент ОКР: в руководстве ВФЛА должны быть люди с кристально чистой биографией
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Рабочей группой по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) выработаны жёсткие критерии допуска к выборам для кандидатов на пост президента ВФЛА. Выборы состоятся 28 февраля на конференции организации.

«Выработаны жёсткие критерии допуска к выборам для кандидатов на пост президента и в состав президиума федерации. В частности, на эти должности не смогут претендовать те, кто был уличён в нарушении антидопинговых правил или даже подозревался в этом. В руководстве должны быть люди с кристально чистой биографией.

Необходимо сделать всё возможное, чтобы легкоатлеты получили нейтральный статус и имели возможность участвовать в соревнованиях, что является частью их подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Позднякова «Команда России».

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