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Бразильский пловец доказал CAS, что получил допинг при использовании чужого полотенца

Бразильский пловец доказал CAS, что получил допинг при использовании чужого полотенца
Другие / Водные виды спорта 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию бразильского пловца Габриэля Да Силвы Сантоса, так как спортсмену удалось доказать, что запрещённое вещество оказалось в его организме путём переноса с чужих банных полотенец и продуктов, сообщает сайт суда.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на год дисквалифицировала бразильца, в допинг-пробе которого был обнаружен клостебол. 23-летний Да Силва Сантос оспорил своё отстранение и доказал, что получил допинг непреднамеренно при использовании полотенца и продуктов члена своей семьи, которому препарат прописан врачом.

CAS решил, что в нарушении антидопинговых правил нет вины или халатности со стороны Да Силвы Сантоса, поэтому его дисквалификация отменена.

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