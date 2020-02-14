Бразильский пловец доказал CAS, что получил допинг при использовании чужого полотенца

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию бразильского пловца Габриэля Да Силвы Сантоса, так как спортсмену удалось доказать, что запрещённое вещество оказалось в его организме путём переноса с чужих банных полотенец и продуктов, сообщает сайт суда.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на год дисквалифицировала бразильца, в допинг-пробе которого был обнаружен клостебол. 23-летний Да Силва Сантос оспорил своё отстранение и доказал, что получил допинг непреднамеренно при использовании полотенца и продуктов члена своей семьи, которому препарат прописан врачом.

CAS решил, что в нарушении антидопинговых правил нет вины или халатности со стороны Да Силвы Сантоса, поэтому его дисквалификация отменена.