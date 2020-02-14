Британская пловчиха Белоногофф рассказала, почему решила выступать за Россию

Чемпионка Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф, которая выступала за Великобританию, но приняла решение сменить спортивное гражданство и представлять Россию на международных турнирах, рассказала о причинах своего поступка.
«Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, а также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской. На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее. Свой переход считаю правильным поступком. Я довольна принятым решением и вообще не переживаю. Хочу сказать спасибо Всероссийской федерации плавания за поддержку, консультацию и помощь по организации перехода. Мне это очень помогло», — приводит слова Белоногофф пресс-служба ВФП.
Белоногофф тренируется у Ирины Вятчаниной и намерена выступить на чемпионате России, который состоится в апреле в Казани.
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