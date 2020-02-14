«Любите себя». Фигуристка Боброва опубликовала откровенное фото ко Дню святого Валентина
В День святого Валентина российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала откровенное фото на своей странице в «Инстаграме».
«Любите себя. Любите окружающих себя людей. Любите жизнь! И пусть эта любовь не ограничивается 14 февраля», – написала Боброва.
Пост доступен в официальном «инстаграме» Екатерины Бобровой.
Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Фигуристы являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях, а также чемпионами Европы (2013), трёхкратными серебряными призёрами чемпионатов Европы (2011, 2012, 2018), обладателями бронзовой медали чемпионата мира (2013). В июле 2019 года Екатерина Боброва объявила о завершении профессиональной карьеры.
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