«Любите себя». Фигуристка Боброва опубликовала откровенное фото ко Дню святого Валентина

В День святого Валентина российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала откровенное фото на своей странице в «Инстаграме».

«Любите себя. Любите окружающих себя людей. Любите жизнь! И пусть эта любовь не ограничивается 14 февраля», – написала Боброва.

Пост доступен в официальном «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Фигуристы являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях, а также чемпионами Европы (2013), трёхкратными серебряными призёрами чемпионатов Европы (2011, 2012, 2018), обладателями бронзовой медали чемпионата мира (2013). В июле 2019 года Екатерина Боброва объявила о завершении профессиональной карьеры.