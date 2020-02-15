Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе

Женская сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы по спортивной борьбе в Риме (Италия). Россиянки завоевали 9 медалей — 4 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. В активе ставших вторыми болгарок 4 медали (2, 1, 1). Занявшие третье место украинки завоевали 8 наград (1, 3, 4). По количеству набранных очков также первенствовали россиянки (190), вторыми стали украинки (155), третьими — белорусские спортсменки (97).

Золотые медали сборной России принесли Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьёва (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Серебро завоевала Инна Тражукова (до 62 кг), бронзу — Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).