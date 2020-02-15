Легков: Большунов безумно силён. Его уже захватил азарт побед

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, за счёт чего Александр Большунов лидирует в Кубке мира с отрывом в 425 баллов от норвежца Йоханнеса Клебо.

«Он здорово ведёт свою гонку. В принципе, ему не могут помешать даже норвежцы, хотя они пытались пускать вперёд часть своих ребят, которые наращивали бы темп. Но ничего этого у них не получается, потому что у Большунова много сил. И он контролирует ход гонки. Это прекрасно. Саша безумно силён.

Большунов взрослеет и умнеет. Он видел свои ошибки в прошлом сезоне. Поэтому по-другому нельзя. Думаю, со своим тренером Юрием Викторовичем Бородавко они всё проговаривают и просматривают. И после гонок решают, какие плюсы оставить, а какие ошибки убрать, чтобы они больше не появлялись. Всё это хорошо и правильно, но нереализуемо, если нет сил. А у Большунова как раз сил столько, что он делает всё запланированное. Если у тебя немножко не то состояние, то уже по ходу гонки начинаешь придумывать, как сделать лучше, не отстать от соперника. И всё это зависит от формы, а она у Саши сейчас идеальная. И надо продержать её до конца сезона. Я думаю, Большунов её продержит. Его уже захватил азарт, при таком выступлении очень редко кто-то допускает спад. На победной волне обычно держишься до конца.

Сколько лет он продержит форму на таком уровне? Мы с ребятами эту тему не раз обсуждали. Я могу сказать так: очень надеюсь, что у Большунова получится надолго удержаться на вершине. Такие спортсмены появляются, может быть, не раз в 100 лет, но очень редко. Саша — безусловный уникум. По крайней мере, надеюсь, что он именно такой. И это даёт надежды, что Большунов не раз победит на Олимпиаде», — приводят слова Легкова «Известия».