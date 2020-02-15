Тренер — о старте Клебо на «Ски Тур»: пока есть надежда на победу в КМ, будем бороться

Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум рассказал, почему включил олимпийского чемпиона Йоханнеса хёсфлота Клебо в состав команды на многодневку «Ски Тур», несмотря на сломанный палец.

«Если бы речь шла о любом другом спортсмене, то я бы не заявил его на Тур. Но пока есть хоть небольшая надежда на победу в общем зачёте Кубка мира, мы должны бороться. Йоханнес должен быть готов к тому, что травма будет напоминать о себе», – приводит слова Носсума TV2.

«Ски Тур» стартует 15 февраля в Эстерсунде (Швеция) индивидуальной гонкой свободным стилем. После чего на следующий день лыжники пробегут гонку преследования классическим стилем. Спринтерская гонка свободным стилем завершит 18 февраля шведскую часть лыжной многодневки.