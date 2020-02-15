Тренер — о старте Клебо на «Ски Тур»: пока есть надежда на победу в КМ, будем бороться
Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум рассказал, почему включил олимпийского чемпиона Йоханнеса хёсфлота Клебо в состав команды на многодневку «Ски Тур», несмотря на сломанный палец.
«Если бы речь шла о любом другом спортсмене, то я бы не заявил его на Тур. Но пока есть хоть небольшая надежда на победу в общем зачёте Кубка мира, мы должны бороться. Йоханнес должен быть готов к тому, что травма будет напоминать о себе», – приводит слова Носсума TV2.
«Ски Тур» стартует 15 февраля в Эстерсунде (Швеция) индивидуальной гонкой свободным стилем. После чего на следующий день лыжники пробегут гонку преследования классическим стилем. Спринтерская гонка свободным стилем завершит 18 февраля шведскую часть лыжной многодневки.
Клебо рассказал, как зафиксирует сломанный палец, чтобы выступить на «Ски Туре»
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