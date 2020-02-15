Слуцкая рассказала о предложении, полученном в День святого Валентина

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала историю любви со своим вторым мужем Алексеем Говыриным, которая началась в День святого Валентина.
«Наша история любви началась именно в этот день. Вечером 14 февраля он сделал мне предложение! К тому моменту мы уже достаточно долго встречались, но мыслей о свадьбе и замужестве у меня пока не возникало. Я думала, что меня ждёт обычный романтический вечер с любимым человеком и всё. Ничего, кроме, может быть, цветов, приятных комплиментов и маленькой милой безделушки. Я никогда не относилась к этому дню особенно серьёзно (как, наверное, и сейчас). Для меня этот праздник всегда был и есть просто лишним удачным поводом ещё раз сказать всем близким, как сильно я их люблю и ценю.
И вот настал час «Х». Мы вдвоём в романтическом месте. Играет прекрасная музыка. Мы шутим, много болтаем, и тут мне звонит телефон, вынуждая меня отойти. После короткого разговора я возвращаюсь, а на моём стуле красуется маленькая коробочка. Смотрю, глаза у мужа блестят. Сердце у меня начинает биться сильнее. Я открываю коробочку, а там! И тут звучит заветная фраза всех дам: «Будь моей женой!»
В этот момент я ужасно опешила. Помню, как быстро сказала: «Да, конечно! Я хочу, но пока не до конца готова». Он всё понял. Кольцо я, конечно, оставила. Внутри их было два, так что мы ими обменялись и решили, что до штампа в паспорте они будут соединять нас так.
И тут он говорит: «Хорошо, тогда я буду звать тебя замуж каждый день!» Я подумала, что он шутит, поэтому улыбнулась, обняла его, поцеловала и забыла про это обещание. Эх, не знала я тогда, что меня ждёт… Действительно, до самого июля, пока мы не расписались, он звал меня замуж каждый божий день! Каждый!!! Вот такая у нас история. Вроде бы простая, а вроде бы и нет», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой
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