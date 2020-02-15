Фиш установил мировой рекорд чемпионате мира по конькобежному спорту. Румянцев – сошёл

Канадский конькобежец Грэм Фиш в забеге на 10000 метров выиграл золотую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США), установив новый мировой рекорд.
Ему удалось пройти дистанцию за 12 минут и 33,868 секунд. Мировой рекорд принадлежал другому канадцу – Теду-Яну Блумену, время которого составляло 12 минут и 36,30 секунд. На этих соревнованиях Блумен выиграл серебряные медали, а бронза досталась представителю Германии – Патрику Беккерту.
Единственный представитель России Александр Румянцев сошёл с дистанции.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Сол-Лейк-Сити (США)
Мужчины. 10000 метров.
1. Грэм Фиш (Канада) – 12.33,868 (WR).
2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 12.45.01 (+11.14).
3. Патрик Беккерт (Германия) – 12.47.93 (+14.06).
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