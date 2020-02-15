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Фиш установил мировой рекорд чемпионате мира по конькобежному спорту. Румянцев – сошёл

Фиш установил мировой рекорд чемпионате мира по конькобежному спорту. Румянцев – сошёл
Другие / Конькобежный спорт 0

Канадский конькобежец Грэм Фиш в забеге на 10000 метров выиграл золотую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США), установив новый мировой рекорд.

Ему удалось пройти дистанцию за 12 минут и 33,868 секунд. Мировой рекорд принадлежал другому канадцу – Теду-Яну Блумену, время которого составляло 12 минут и 36,30 секунд. На этих соревнованиях Блумен выиграл серебряные медали, а бронза досталась представителю Германии – Патрику Беккерту.

Единственный представитель России Александр Румянцев сошёл с дистанции.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Сол-Лейк-Сити (США)
Мужчины. 10000 метров.

1. Грэм Фиш (Канада) – 12.33,868 (WR).
2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 12.45.01 (+11.14).
3. Патрик Беккерт (Германия) – 12.47.93 (+14.06).

Конькобежный спорт. ЧМ-2020. Отдельные дистанции
Мужчины. 10000 м
15 февраля 2020, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Грэм Фиш
Канада
12:33.868
2
Тед-Ян Блумен
Канада
+11.14
3
Патрик Беккерт
Германия
+14.06
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