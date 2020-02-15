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Кулижников взял золото на чемпионате мира по конькобежному спорту. У Мурашова — серебро

Кулижников взял золото на чемпионате мира по конькобежному спорту. У Мурашова — серебро
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Павел Кулижников стал золотым призёром соревнований чемпионата мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США) в забеге на дистанции 500 метров, показав время 33,727 секунды.

Другой российский спортсмен – Руслан Мурашов выиграл серебряную медаль. Его время – 33,995 секунды. Ещё один россиянин – Виталий Муштаков оказался в шаге от подиума, заняв 4-е место с результатом в 34,035 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Солт-Лейк-Сити (США)
Мужчины. 500 метров.

1. Павел Кулижников (Россия) – 33.727.
2. Руслан Мурашов (Россия) – 33,995 (+0.26).
3. Тацуя Синхама (Япония) – 34.035 (+0.30).
4. Виктор Муштаков (Россия) – 34.059 (+0.33)

Конькобежный спорт. ЧМ-2020. Отдельные дистанции
Мужчины. 500 м
15 февраля 2020, суббота. 02:30 МСК
Окончено
1
Павел Кулижников
Россия
33.727
2
Руслан Мурашов
Россия
+0.26
3
Тацуя Синхама
Япония
+0.30
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