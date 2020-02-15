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Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла серебряную награду на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Олимпийский овал Юты». На дистанции 500 метров она показала время – 36.741 секунды

Бронзовую медаль завоевала другая россиянка – Ольга Фаткуллина (36.789), а Дарья Качанова заняла 10-е место (37.472).

Победительницей стала японка Нао Кодайра, показавшая результат – 36.691 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Солт-Лейк-Сити (США)
Женщины. 500 метров.

1. Нао Кодайра (Япония) – 36.691.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 36.741 (+0.05).
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 36.789 (+0.09).

10. Дарья Качанова (Россия) – 37.472 (+0.78).

Конькобежный спорт. ЧМ-2020. Отдельные дистанции
Женщины. 500 м
15 февраля 2020, суббота. 03:09 МСК
Окончено
1
Нао Кодайра
Япония
36.692
2
Ангелина Голикова
Россия
+0.04
3
Ольга Фаткулина
Россия
+0.09
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