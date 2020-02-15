Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла серебряную награду на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Олимпийский овал Юты». На дистанции 500 метров она показала время – 36.741 секунды

Бронзовую медаль завоевала другая россиянка – Ольга Фаткуллина (36.789), а Дарья Качанова заняла 10-е место (37.472).

Победительницей стала японка Нао Кодайра, показавшая результат – 36.691 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Солт-Лейк-Сити (США)

Женщины. 500 метров.



1. Нао Кодайра (Япония) – 36.691.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 36.741 (+0.05).

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 36.789 (+0.09).

…

10. Дарья Качанова (Россия) – 37.472 (+0.78).