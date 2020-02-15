Сборная России заняла 4-е место в гонке преследования на ЧМ по конькобежному спорту
Женская сборная России по конькобежному спорту в составе Екатерины Шиховой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой заняла 4-е место в командной гонке преследования, показав время 2 минуты 53.921 секунды. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Олимпийский овал Юты».
Победителями соревнований стала команда Японии (2:50.766). Серебряные награды взяли спортсменки из Нидерландов (2:52.656), а замкнули тройку призёров канадские конькобежки (2:53.628).
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Солт-Лейк-Сити (США)
Командная гонка преследования. Женщины.
1. Япония – 2:50.766.
2. Нидерланды – 2:52.656 (+1.89).
3. Канада – 2:53.628 (+2.86).
4. Россия – 2:53.921 (+3.15).
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