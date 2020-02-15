Легков: Устюгов вернётся на свой уровень, он по-прежнему является топ-спортсменом

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков уверен, что российский лыжник Сергей Устюгов ещё проявит себя и порадует болельщиков высокими результатами.
«Как бы ответственно ты ни относился к тренировкам и работе, всё равно есть вещи, которые после того успешного «Тур де Ски» могли расслабить и отвлечь Сергея. Например, недавно у него родился ребёнок. Это событие всегда меняет человека. Но, уверен, Устюгов ещё покажет себя. Он и сейчас проводит хороший сезон. Просто мы уже привыкли к его лидерству.
Сергей по-прежнему топовый спортсмен и вскоре соберётся. То, что это одарённый человек и один из лидеров мировых лыжных гонок, никто не собирается отрицать. Верю, он вновь вернётся на свой уровень. Не такой у него возраст, чтобы не побороться с Большуновым и Клебо», — цитируют Легкова «Известия».
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