Воробьёва: не могла приехать к сыну без золота чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка по женской борьбе Наталья Воробьёва завоевала золото на чемпионате Европы в Риме (Италия). В категории до 72 кг в финальной схватке она победила немку Марию Зельмаер.

«На мне была большая ответственность. Полтора месяца не была дома и не могла приехать к сыну с серебряной медалью, так нельзя. Пусть он ещё и маленький совсем, но „залипает“ на борьбе. Знаю соперницу, мы соперничали ещё по кадетам. Понимала, что в борьбу она лезть не будет. Борцы могут такие вещи делать, потом стоишь и не понимаешь, что произошло, она аккуратничала.

Но я сделала результат, как капитан команды, сделала. У нас была большая мотивация — это олимпийский год, мы должны были выиграть первое общекомандное место, нам главный тренер перед стартом сказал, чтобы шли и брали своё", — цитирует Воробьёву официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.