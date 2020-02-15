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Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й

Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов занял пятое место в первой гонке лыжной многодневки «Ски тур» — индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. В первую шестёрку кроме Большунова вошли только норвежцы, сильнейшим из которых стал Сьюр Рёте.

Йоханнес Клебо, пропускавший предыдущий этап Кубка мира из-за перелома пальца, показал 31-й результат.

Лыжные гонки. «Ски тур». Первый старт. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 15 км. Свободный стиль

1. Сьюр Рёте (Норвегия) – 30.41,5.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,7.
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +16,6.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +17,3.
5. Александр Большунов (Россия) — +22,2.
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +24,6...
9. Денис Спицов (Россия) — +32,3.
10. Иван Якимушкин (Россия) — +33,2...
12. Андрей Мельниченко (Россия) — +35,1...
14. Евгений Белов (Россия) — +39,3...
16. Андрей Ларьков (Россия) — +52,6...
21. Артём Мальцев (Россия) — +1.02,6.
22. Сергей Устюгов (Россия) — +1.03,1…

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски тур 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль
15 февраля 2020, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Сьюр Рёте
Норвегия
30:41.5
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+1.7
3
Финн Хоген Крог
Норвегия
+16.6
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