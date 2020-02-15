Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов занял пятое место в первой гонке лыжной многодневки «Ски тур» — индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. В первую шестёрку кроме Большунова вошли только норвежцы, сильнейшим из которых стал Сьюр Рёте.

Йоханнес Клебо, пропускавший предыдущий этап Кубка мира из-за перелома пальца, показал 31-й результат.

Лыжные гонки. «Ски тур». Первый старт. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. 15 км. Свободный стиль

1. Сьюр Рёте (Норвегия) – 30.41,5.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,7.

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +16,6.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +17,3.

5. Александр Большунов (Россия) — +22,2.

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +24,6...

9. Денис Спицов (Россия) — +32,3.

10. Иван Якимушкин (Россия) — +33,2...

12. Андрей Мельниченко (Россия) — +35,1...

14. Евгений Белов (Россия) — +39,3...

16. Андрей Ларьков (Россия) — +52,6...

21. Артём Мальцев (Россия) — +1.02,6.

22. Сергей Устюгов (Россия) — +1.03,1…