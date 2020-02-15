Борцы-вольники Богомоев, Газимагомедов и Найфонов — в финале ЧЕ в Риме

Три россиянина вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме (Италия).
Александр Богомоев (до 61 кг) в полуфинальной схватке одолел армянина Арсена Аратюняна со счётом 7:6 и за золото сразится с грузином Бекой Ломтадзе. Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) в полуфинале нанёс сокрушительное поражение болгарину Мирославу Кирову – 11:0. За титул Газимагомедову предстоит сразиться с итальянцем Франком Чамизо. Артур Найфонов (до 86 кг) был сильнее Бориса Макоева из Словакии – 3:0. Соперник россиянина в финале — Майлс Амин из Сан-Марино.
Балдан Цыжипов (до 125 кг) поборется за бронзу, поскольку уступил в четвертьфинале главному фавориту грузину Гено Петриашвили (0:11). Батырбек Цакулов (до 92 кг) завершил борьбу, проиграв в 1/8 финала Георгию Рубаеву из Молдавии (4:6).
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