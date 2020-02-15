Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира до 462 очков
Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после стартовой гонки «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Большунов финишировал с пятым временем и увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо, показавшим 31-й результат, до 462 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
После 24 гонок
1. Александр Большунов (Россия) – 1684.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1222.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 932.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 885.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 862.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 743…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 501…
12. Андрей Ларьков (Россия) – 407…
15. Денис Спицов (Россия) – 377.
16 Артём Мальцев (Россия) – 367.
Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й
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