Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира до 462 очков

Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира до 462 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после стартовой гонки «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Большунов финишировал с пятым временем и увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо, показавшим 31-й результат, до 462 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
После 24 гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 1684.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1222.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 932.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 885.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 862.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 743…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 501…
12. Андрей Ларьков (Россия) – 407…
15. Денис Спицов (Россия) – 377.
16 Артём Мальцев (Россия) – 367.

Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020