Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира до 462 очков

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после стартовой гонки «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Большунов финишировал с пятым временем и увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо, показавшим 31-й результат, до 462 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

После 24 гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 1684.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1222.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 932.

4. Сергей Устюгов (Россия) – 885.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 862.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 743…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 501…

12. Андрей Ларьков (Россия) – 407…

15. Денис Спицов (Россия) – 377.

16 Артём Мальцев (Россия) – 367.