Борцы-вольники Тускаев и Шираев стали победителями чемпионата Европы
Российские борцы вольного стиля Азамат Тускаев и Курбан Шираев завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Риме (Италия)
Тускаев первенствовал в весовой категории до 57 кг, поборов в финале турка Сулеймана Атли, со счётом 3:1. Бронзовые медали – у немца Хорста Лера и серба Стевана Мичича.
20-летний россиянин Курбан Шираев стал чемпионом Европы в весе до 65 кг, взяв верх в финальной схватке над Ньургуном Скрябиным из Беларуси – 5:0. Бронза – у Эрика Арушаняна из Украины и азербайджанца Али Рахимзаде.
Позднее сегодня состоятся финалы с участием россиян Магомеда Рамазанова и Абдулрашида Садулаева. Александр Богомоев, Артур Найфонов и Магомедрасул Газимагомедов поборются за золото завтра, 16 февраля.
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