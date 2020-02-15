Клебо: если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выступающий в лыжной многодневке «Ски тур» с шиной на сломанном пальце, сообщил, что не стал бы продолжать тур, если бы соревнования не финишировали в родном для Клебо Тронхейме. В первой гонке Клебо занял 31-е место, ещё больше отстав от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.
«Если бы мог обойтись без шины, то так бы и поступил, но выбора нет. Я сделал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно. Мне не было больно, так что трудно сказать, насколько помешала мне шина. Это не моя любимая дистанция, и ехать с зафиксированным пальцем не оптимально, но я не буду на это жаловаться.
Я сказал тренеру Носсуму, что поеду домой, если дела пойдут плохо, но я не должен так поступать. Мотивация — добраться до Тронхейма, так что приходится преодолевать день за днём. Если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал», — приводит слова Клебо TV 2.
16 февраля в программе «Ски Тура» гонка преследования на 15 км классическим стилем.
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