Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»

Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, заявил норвежским СМИ об усталости и нелучшей форме после пятого места в первой гонке «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

«Возможно, лыжи сегодня были не самыми лучшими, но не хочу объяснять этот результат только лыжами. Может, и форма сейчас не самая лучшая», — приводит слова Большунова TV 2.

«Мне было плохо. Я устал. Не знаю почему. Честно говоря, не в настроении отвечать на вопросы», — цитирует россиянина VG.

После первой гонки «Ски Тура» Большунов увеличил преимущество над Клебо до 462 очков. 16 февраля в программе лыжной многодневки гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020