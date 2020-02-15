Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»
Лидер общего зачёта Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, заявил норвежским СМИ об усталости и нелучшей форме после пятого места в первой гонке «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.
«Возможно, лыжи сегодня были не самыми лучшими, но не хочу объяснять этот результат только лыжами. Может, и форма сейчас не самая лучшая», — приводит слова Большунова TV 2.
«Мне было плохо. Я устал. Не знаю почему. Честно говоря, не в настроении отвечать на вопросы», — цитирует россиянина VG.
После первой гонки «Ски Тура» Большунов увеличил преимущество над Клебо до 462 очков. 16 февраля в программе лыжной многодневки гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Лыжник Рёте выиграл первую гонку «Ски тур», Большунов — пятый, Клебо — 31-й
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