Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»

Лидер общего зачёта Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, заявил норвежским СМИ об усталости и нелучшей форме после пятого места в первой гонке «Ски Тура» — индивидуальной гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

«Возможно, лыжи сегодня были не самыми лучшими, но не хочу объяснять этот результат только лыжами. Может, и форма сейчас не самая лучшая», — приводит слова Большунова TV 2.

«Мне было плохо. Я устал. Не знаю почему. Честно говоря, не в настроении отвечать на вопросы», — цитирует россиянина VG.

После первой гонки «Ски Тура» Большунов увеличил преимущество над Клебо до 462 очков. 16 февраля в программе лыжной многодневки гонка преследования на 15 км классическим стилем.