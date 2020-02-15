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Тренер норвежских лыжников: Большунов 5-й в плохой день? Что же будет в хороший?

Тренер норвежских лыжников: Большунов 5-й в плохой день? Что же будет в хороший?
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум по-прежнему считает лидера Кубка мира Александра Большунова главным фаворитом в борьбе за победу в лыжной многодневке «Ски Тур», несмотря на то что в стартовой гонке россиянин уступил сразу четырём норвежцам. После финиша Большунов объяснил пятое место усталостью и нелучшей формой.

«Большунов финиширует пятым в плохой день. Боюсь предположить, что будет в хороший день. Он невероятно хороший лыжник, лучший в мире в этом сезоне. По-прежнему главный фаворит в борьбе за победу в «Ски Туре», — приводит слова Носсума VG.

После первой гонки «Ски Тура» Большунов увеличил преимущество над Клебо до 462 очков. 16 февраля в программе лыжной многодневки — гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»
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