Тренер норвежских лыжников: Большунов 5-й в плохой день? Что же будет в хороший?

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум по-прежнему считает лидера Кубка мира Александра Большунова главным фаворитом в борьбе за победу в лыжной многодневке «Ски Тур», несмотря на то что в стартовой гонке россиянин уступил сразу четырём норвежцам. После финиша Большунов объяснил пятое место усталостью и нелучшей формой.
«Большунов финиширует пятым в плохой день. Боюсь предположить, что будет в хороший день. Он невероятно хороший лыжник, лучший в мире в этом сезоне. По-прежнему главный фаворит в борьбе за победу в «Ски Туре», — приводит слова Носсума VG.
После первой гонки «Ски Тура» Большунов увеличил преимущество над Клебо до 462 очков. 16 февраля в программе лыжной многодневки — гонка преследования на 15 км классическим стилем.
- 15 февраля 2020
-
23:25
-
23:17
-
22:53
-
22:33
-
22:16
-
21:53
-
21:15
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:21
-
20:05
-
19:50
-
19:33
-
19:28
-
16:22
-
10:32
-
10:15
-
09:04
-
08:38
-
04:47
-
04:35
-
04:06
-
02:46
-
00:58
-
00:55
-
00:38
-
00:20
-
00:06
- 14 февраля 2020
-
23:26
-
22:57
-
22:49
-
22:35
-
22:16
-
21:42