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Борец-вольник Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы

Борец-вольник Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме (Италия). В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев нанёс поражение представителю Румынии Альберту Саритову со счётом 6:0. Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы. Ранее Абдулрашид первенствовал в 2014, 2018 и 2019 годах.

Россиянин Магомед Рамазанов (до 79 кг) стал серебряным призёром континентального первенства. В финальной схватке Рамазанов уступил Магомедхабибу Кадимагомедову из Беларуси со счётом 3:10.

Ранее сегодня чемпионами Европы по вольной борьбе стали Азамат Тускаев и Курбан Шираев. Александр Богомоев, Артур Найфонов и Магомедрасул Газимагомедов поборются за золото завтра, 16 февраля.

Борцы-вольники Тускаев и Шираев стали победителями чемпионата Европы
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