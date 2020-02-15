Борец-вольник Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме (Италия). В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев нанёс поражение представителю Румынии Альберту Саритову со счётом 6:0. Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы. Ранее Абдулрашид первенствовал в 2014, 2018 и 2019 годах.

Россиянин Магомед Рамазанов (до 79 кг) стал серебряным призёром континентального первенства. В финальной схватке Рамазанов уступил Магомедхабибу Кадимагомедову из Беларуси со счётом 3:10.

Ранее сегодня чемпионами Европы по вольной борьбе стали Азамат Тускаев и Курбан Шираев. Александр Богомоев, Артур Найфонов и Магомедрасул Газимагомедов поборются за золото завтра, 16 февраля.