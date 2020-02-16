Мужская сборная России по бадминтону впервые завоевала бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная России по бадминтону впервые в истории завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Льевене (Франция). В полуфинале российские бадминтонисты проиграли многократным победителям и фаворитам первенства континента из Дании – 0-3. Владимир Мальков уступил Виктору Аксельсену – 18:21, 7:21, пара Владимир Иванов/Иван Созонов проиграла Киму Аструпу и Андерсу Расмуссену – 19:21, 15:21, а Георгий Карпов потерпел поражение от Яна Йоргенсена – 20:22, 11:21.

Также за сборную России на чемпионате мира выступали Никита Хакимов, Родион Алимов, Сергей Сирант и Георгий Лебедев. На групповом этапе россияне одержали победы над командами Австрии, Ирландии и Польши. В четвертьфинале были сильнее Болгарии.